Як подолати нерівність у розмірах оплати праці жінок та чоловіків

Європейська комісія пропонує низку заходів для подолання нерівності в розмірах оплати праці жінок та чоловіків в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з працевлаштування, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА.

“Дівчата випереджають хлопчиків у школах, і більше жінок, ніж чоловіків приходять на ринок праці з університетською освітою, однак різниця в 15% (рівня оплати праці – УНІАН) на користь чоловіків зберігається”, - сказав він.

За словами комісара ЄС, є багато різних причин такого розриву в оплаті праці. Інколи спостерігається “чиста” дискримінація, однак найчастіше причини більш приховані: жінки виконують більше неоплачуваної роботи, більше жінок працюють неповний робочий день, а часто в секторах, де домінують жінки, оплата праці є нижчою за інші сектори економіки.

Для подолання різниці в розмірі оплати праці комісія пропонує низку дій за чотирма напрямками: забезпечення кращого виконання чинного законодавства, в тому числі шляхом адаптації законодавства та підвищення рівня обізнаності населення про чинні закони, визначення боротьби з різницею в оплаті праці як одного з аспектів політики працевлаштування країн-членів ЄС, сприяння вирівнюванню роботодавцями оплати праці, підтримка обміну хорошим досвідом в сфері боротьби з “розривом” в оплаті праці між країнами-членами.

Сьогоднішні пропозиції Єврокомісії будуть передані на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.