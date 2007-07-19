Польща уникла ”фосфорної хмари” з України

Наслідки техногенної катастрофи, що сталася в Україні, не загрожують прикордонному Люблінському воєводству Польщі, котре межує з Львівською областю.

Як передає кореспондент УНІАН, про йшлося сьогодні на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій адміністрації Люблінського воєводства.

Спеціальні служби Люблінського воєводства від появи інформації про катастрофу в Україні постійно здійснювали контроль ситуації. «З досліджень, якими ми володіємо, випливає, що в атмосфері та водоймах нема перевищень допустимих доз фосфору» - заявила прес-секретар Люблінського воєводи Малгожата ТРОБКА (Małgorzata Trąbka). За її словами, на даний час у стані готовності перебувають 80 працівників рятувальних служб, які спеціалізуються на боротьбі з екологічною небезпекою. Вода і повітря будуть перевірятись у Люблінському воєводстві щонайменше до понеділка.

Як зазначається у повідомленні влади прикордонного регіону, небезпеки вдалось уникнути завдяки сприятливим атмосферним умовам, - вітру, що не заніс хмари у напрямку Польщі.