На Суматрі впав вертоліт: 18 загиблих

Індонезійські рятувальники дісталися до місця аварії вертольота, який втратив зв'язок з диспетчерами, і виявили, що всі 18 осіб, які перебували на його борту, загинули.

Як передає Газета.Ru, вертоліт, який вилетів з Медану – адміністративного центру провінції Північна Суматра, втратив зв'язок із землею, перебуваючи у повітрі над районом Ачех. На його борту перебували 18 осіб, включаючи двох членів екіпажу, двох технічних фахівців і 14 пасажирів.

Начальник групи рятувальників заявив, що на місце події направлено вже понад 100 рятувальників і чотири вертольоти, на даний час вже знайдено тіла усіх 18 загиблих.