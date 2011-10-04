Зростання німецької промисловості практично зупинилося

Темпи зростання німецької промисловості впали практично до нульового рівня, повідомляє Deutsche Welle. Про це свідчать нові показники економічного індексу PMI, які інститут Markit оприлюднив 3 жовтня. У вересні значення індексу знизилося на 0,6 бала до 50,3. Це найнижчий рівень за останні два роки.

Отже, вересневий показник PMI лише трохи перевищує межу в 50 балів, вище якої можна говорити про економічне зростання, зазначає Reuters. Індекс PMI публікується щомісяця і призначений для менеджерів із закупівель. У ньому враховані дані, отримані від 500 німецьких компаній.

Якщо про вересневі показники виробництва у ФРН ще можна говорити як про помірне зростання, то кількість нових замовлень на німецьких промислових підприємствах знижується вже третій місяць поспіль. "Значення PMI у вересні - це ще один сигнал тривоги, який свідчить про те, що німецька промисловість наближається до стагнації", - упевнений експерт інституту Markit Кріс Вілліамсон.

Але в інших країнах єврозони ситуація ще гірше.

Німеччина - єдина країна єврозони, в якій індекс PMI ще перебуває в зоні росту. Середній показник барометра по всій єврозоні в серпні впав з 49,0 до 48,5 бала. Єврозона невблаганно наближається до рецесії, визнає німецьке видання Spiegel Online.