ЗМІ: пірати утримують у полоні 9 суден з 200 моряками на борту

На сьогодні у піратському полоні знаходяться 9 торгових суден, на борту яких 200 моряків.

Про це повідомляє Морський бюлетень, подаючи статистику суден і екіпажів, що знаходяться у піратському полоні.

Крім того, пірати утримують у полоні 2 яхтсменів і 7 членів екіпажу танкера Asphalt Venture, звільненого піратами з половиною екіпажу.

Громадян України у полоні шестеро (судно «Blida»).

Видання зазначає, що «почався осінньо-зимовий «сезон» - час сприятливих для піратських атак погодних умов». «Цей рік став переломним у тому сенсі, що судновласники стали масово наймати охорону – за деякими відомостями, до третини суден, що йдуть небезпечними водами, мають на борту озброєну приватну охорону», - пише Морський бюлетень. Видання констатує, що статистика захоплень за останні півроку - найнижча за останні 3 роки – захоплене лише одне судно.