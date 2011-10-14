Столиця Пенсильванії оголосила про банкрутство

01:48, 14 жовтня 2011
Світ
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Мер - проти, республіканці - за

Столиця американського штату Пенсільванія - м.Гаррісберг - оголосила про банкрутство, передає Reuters. Муніципальна влада пішли на цей крок через неспроможність далі виконувати зобов`язання перед кредиторами.

Дізнавшись про банкрутство Гаррісберга, його кредитори - переважно фінансові корпорації - подали 6 судових позовів з вимогою погасити заборгованість. Однак чиновники не в змозі виплатити борг у розмірі близько 300 млн дол, бо він у кілька разів перевищує бюджет міста, і його погашення можливе лише за рахунок припинення соціальних виплат, медичних послуг та інших муніципальних функцій. Кредитори вимагають від влади міста направляти дохід в першу чергу на виплати за борговими зобов`язаннями.

Мер висловилася різко проти подачі прохання про банкрутство, оскільки, на її думку, такий крок може піддати ризику долю міста, позбавити його кредитування і поставити хрест на деяких муніципальних проектах. Однак ініціативу з банкрутством підтримує республіканська опозиція, зазначає РосБізнесКонсалтинг.

Якщо федеральна влада схвалить прохання Гаррісберга, місто стане другим за величиною збанкрутілим американським містом після каліфорнійського г.Валлейо.

 

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