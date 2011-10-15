Обшуки в європейських офісах Газпрому підштовхнуть Росію до "єдиної лінії"

Росія має намір виробити єдину лінію поведінки в умовах запровадження норм третього енергетичного пакету в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на засіданні з членами Ради Безпеки з питань міжнародної енергетичної співпраці.

«Останнім часом відбулася ціла низка подій, які спонукають мене поставити це питання до порядку денного Ради Безпеки для того, щоб керівництво нашої країни виробило лінію поведінки Уряду і найбільших гравців на енергетичному ринку в співпраці з Європою. Я маю на увазі так звану тему «третього енергетичного пакету», щодо якою мною і моїми колегами в Уряді неодноразово порушувалося питання перед керівництвом Європейського союзу про те, які наслідки створюватиме прямолінійне виконання відповідних правил», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що за останній час відбулася ціла низка подій, які створюють проблеми у газовій співпраці.

Д.МЕДВЕДЄВ пояснив, що має на увазі і їх нормативну основу, і договірну основу, і, нарешті, організацію цього процесу.

Він доручив міністру енергетики Сергію ШМАТКО і голові правління «Газпрому» Олексію МІЛЛЕРУ подати свої пропозиції про те, яким чином вибудовувати відносини з європейськими партнерами з урахуванням реалізації правил так званого «третього енергетичного пакету».

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що РФ виконуватиме всі існуючі договори, які діють далеко не перший рік, які завжди були добротною базою енергетичної співпраці.

«Ми розглядаємо європейські країни як наших дуже близьких партнерів у цій сфері. У нас дуже багата історія відносин у сфері поставок газу і за нафтовим напрямом. І, загалом і в цілому, ми завжди виходили з того, що існуюча юридична база є оптимальною, серйозною і достатньою», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» в Центральній і Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще у 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, припускає, що компанії - продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не лише до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, які працюють в ЄС. У «Третьому енергетичному пакеті» наголошується, що власті кожної європейської країни можуть відмовити компанії у праві виходу на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту, або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.