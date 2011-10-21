Обама: доля Каддафі - урок усім авторитарним правителям

Доля скинутого і вбитого екс-лідера Лівії Муаммара Каддафі має слугувати уроком для всіх авторитарних правителів на Близькому Сході. З такою заявою ввечері 20 жовтня 2011 виступив президент США Барак Обама, коментуючи смерть лівійського диктатора.

"Для регіону сьогоднішні події служать ще одним доказом того, що будь-якому режимові, який править залізною рукою, неминуче приходить кінець", - заявив Б.Обама, чиє звернення транслювали американські телеканали.

Смерть М.Каддафі "поклала кінець тривалого й тяжкого часу в житті лівійського народу, який тепер отримав можливість вирішувати свою власну долю у новій і демократичній країні", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Б.Обама також наголосив, що доля М.Каддафі доводить правильність обраної стратегії США участі в лівійській кампанії. "Не відправивши на землю Лівії жодного американського військовослужбовця, ми досягли виконання всіх наших цілей", - сказав президент США, відзначивши вирішальні зусилля НАТО із звільнення Лівії від "одного з найбільш довговічних в світі тиранів".