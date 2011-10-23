Католицький кардинал занепокоєний долею християн в Лівії

Впливовий ватиканський ієрарх, глава Папської ради "Справедливість і мир" кардинал Пітер Тарксон висловив стурбованість долею християн в Лівії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіо Ватикану.

Коментуючи загибель Каддафі, кардинал заявив, що "світ не може святкувати смерть людини, навіть якщо це злочинець". Єрарх нагадав, що церква не припиняє боротися за навернення людей, і якби Каддафі залишили в живих, він мав би можливість "замислитися і покаятися в своїх вчинках".

Нагадавши, що в Іраку за Саддама Хусейна християни жили у відносній безпеці, а війна і нездатність нової влади захистити християн від екстремістів привели до масового результату послідовників різних християнських конфесій з країни, кардинал зазначив, що подібне зараз спостерігається і в Єгипті.

Кардинал додав, що в країнах "арабської весни" недостатньо лише "свободи від певних лідерів", там необхідна свобода для всіх, у тому числі для християнських меншин.