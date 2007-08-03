Канада: Росія встановлює межі шельфу методами XV століття

00:50, 03 серпня 2007
Світ
1305

Підводна експедиція шукає права на нафту

Пітер Маккей
Канадська влада вважає, що тактика Росії, яка відрядила на дно Північного Льодовитого океану підводну експедицію для уточнення меж російського шельфу, відповідає реаліям епохи Великих географічних відкриттів і не має ніякого стосунку до сучасної політики, передає агентство Рейтер.

"Нині не XV століття. Не можна їздити світом, встановлювати прапори і заявляти: "Це наша територія", - сказав глава канадського МЗС Пітер Маккей (Peter MacKay) в інтерв`ю телеканалу CTV.

"Ніякої загрози канадському суверенітетові в Арктиці немає. Нас абсолютно не турбує ця експедиція - щиро кажучи, це лише російське шоу", - додав міністр.

У четвер два російські глибоководні апарати "Мир" виконали занурення на дно Північного Льодовитого океану на глибину більше чотирьох тисяч метрів. Метою експедиції заявлене детальне вивчення будови дна в приполюсному районі самого океану що, як сподіваються учені, дозволить уточнити межі російського шельфу в районі, що тягнеться від Новосибірських островів до полюса, і встановити, чи є підводні хребти Ломоносова і Менделєєва, які тягнуться до Гренландії, геологічним продовженням російського континентального шельфу.

Якщо це буде доведено, Росія може отримати право на додаткові 1,2 мільйона кв. км площі в Арктиці і на розробку величезних покладів нафти і газу на трикутнику Чукотка-Мурманськ-Північний Полюс.

РІА "Новости"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter