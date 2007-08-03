Британський МЗС просить своїх громадян менше пити за кордоном
Лідери за числом неприємностей - Греція та Чехія
МЗС Великої Британії порадив своїм громадянам, які виїжджають на відпочинок за кордон, знати міру при вживанні спиртних напоїв, інакше це приводить до арештів та інших неприємностей. Така рекомендація міститься в доповіді британського зовнішньополітичного відомства під назвою "Поведінка британців за кордоном", передає Лента.ру.
У дослідженні відзначено, що причиною арештів найчастіше є хуліганські витівки, викликані зловживанням алкоголю. "Знайте вашу норму і прагніть не пити більше того, що ви зазвичай звикли пити вдома", - рекомендує МЗС британцям, які виїжджають за кордон.
З квітня 2005 по квітень 2006 року британських туристів найчастіше заарештовували в Іспанії і США - 1549 і 1368 чоловік відповідно.
Як наслідок, в цих країнах британські туристи найчастіше втрачають документи, зазнають насильства, потрапляють до лікарень і помирають. Окрім цих держав, за числом подібних неприємностей лідирує Греція та Чехія. Остання країна, як відзначає МЗС, особливо популярна у туристів-чоловіків через велику кількість "чисто чоловічих розваг".
У Чехії британці найчастіше звертаються по допомогу в консульську службу, оскільки іноді, як відзначає This is London, бувають настільки п`яні, що не можуть пригадати назву готелю, де зупинилися.
На думку британського МЗС, часті неприємності з туристами пов`язані з поганою організацією поїздок за кордон. Громадянам Великої Британії рекомендується перед подорожжю ознайомитися із законодавством і культурою тієї або іншої країни.