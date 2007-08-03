У Конго в залізничній катастрофі загинули 100 осіб
09:34, 03 серпня 2007Світ
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Причини інциденту з`ясовуються
Число жертв великої залізничної катастрофи, що сталася в ніч на четвер у центральному районі Демократичної Республіки Конго, зросло до 100 осіб, передає агентство Ассошиейтед Прес.
Раніше повідомлялося, що в результаті аварії загинули 68 осіб, а число поранених значно перевищило число загиблих.
За повідомленням національної залізничної компанії SNCC, у районі Західне Касаї зійшов із рейок вантажний поїзд, що слідував за маршрутом Ілебо-Кананга. Під час аварії загинули пасажири, які забралися на поїзд без відома співробітників залізничного агентства, що є звичною практикою.
Причини інциденту з`ясовуються.
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