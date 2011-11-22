У РФ знання російської мови стане обов'язковим для трудових мігрантів.Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний законопроект «Про правове становище іноземних громадян у РФ» Держдума Росії прийняла сьогодні в першому читанні.

Згідно із запропонованими поправками до чинного закону, мігранти, які приїжджають до Росії на роботу у сферах ЖКГ, торгівлі та побутового обслуговування, повинні будуть документально підтверджувати знання російської мови.

Підтвердженням слугуватиме документ державного зразка про отримання освіти на території колишнього СРСР до 1 вересня 1991 року або на території РФ після 1 вересня 1991 року - наприклад, шкільний атестат або диплом вишу.

Знання російської мови також можна підтвердити сертифікатом про проходження держтестування з російської мови. Обсяг знань повинен бути не нижче елементарного рівня володіння російською мовою, йдеться в пояснювальній записці.

«Знання російської мови - це не тільки обов'язок для мігранта, а й захист від можливих утисків його прав. Крім того, такий захід сприятиме популяризації російської мови на просторі СНД, а також дозволить знизити небезпеку виникнення соціальної напруги в суспільстві», - вважає один з авторів законопроекту, глава комітету Держдуми РФ з освіти Григорій БАЛИХІН.

Як повідомляв УНІАН, щорічно, за даними Федеральної міграційної служби, до Росії приїжджає не менше 1 млн. трудових мігрантів з України.