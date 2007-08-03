Лондон передав Росії інформацію про людину, яка планувала вбити Березовського

МЗС Великої Британії передало російському посольству в Лондоні інформацію про людину, яка була затримана за підозрою в замаху на підприємця Бориса Березовського, повідомив РІА Новости представник міністерства.

"Не буває такого, щоб у разі затримання громадянина іноземної держави на британській землі, британський уряд не повідомив про це відповідне посольство. Відповідна інформація (щодо замаху на Березовського) була передана в посольство Росії у Лондоні", - сказав співбесідник агентства.

Він повідомив, що у посольство факсом були передані основні дані про підозрюваного, його ім`я і дата народження, інформація про те, в чому саме його підозрюють і інформація про поліцейську дільницю, в якій він перебував під вартою.

"Факс було передано і отримано", - сказав представник британського зовнішньополітичного відомства.

МЗС Росії 26 липня звернувся через посла Сполученого Королівства до британської влади з проханням дати офіційні роз`яснення з приводу недавніх повідомлень про якогось росіянина, який був арештований в Лондоні за підозрою в плануванні замаху на Березовського, а потім депортований з Великої Британії.

18 липня столична поліція Лондона зробила заяву про те, що 21 червня цього року якийсь чоловік був затриманий в центрі Лондона за підозрою у підготовці вбивства. Пізніше, 23 червня, його звільнили без пред`явлення звинувачень і передали в розпорядження імміграційних властей для депортації з країни.

Борис Березовський, який проживає у Великій Британії, де йому надано статус біженця, підтвердив, що Скотланд-Ярд 16 червня порекомендував йому залишити країну у зв`язку із загрозою замаху. Через тиждень він одержав сигнал про те, що може безпечно повернутися назад до Великої Британії.