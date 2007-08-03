На Чорноморському флоті новий командувач

Головком ВМФ Росії Володимир Масорін представив особовому складу Чорноморського флоту нового командувача - віце-адмірала Олександра Клєцкова і поставив перед ним основні завдання, повідомляє кореспондент РІА Новости

"Чорноморський флот - це форпост Росії на південно-західному стратегічному напрямку, операційна зона флоту, що поширюється на Чорноморську і Середземноморську морські зони, аж до Атлантичного океану. Вона розташована на стику Європи, Азії й Африки. Саме у цій операційній зоні Чорноморського флоту і прилеглих до неї континентальних районів формуються взаємні міждержавні інтереси", - сказав Масорін.

Він додав, що новому командувачеві необхідно приділяти особливу увагу ефективному виконанню завдань передової присутності сил флоту в оперативно-важливих районах світового океану для реалізації пріоритетів зовнішньої політики Росії.

Віце-адмірал Клєцков до призначення на нову посаду був начальником штабу на Балтійському флоті. Він змінив на посаді командуючого ЧФ Олександра Татаринова, призначеного на посаду заступника головнокомандуючого ВМФ.

Довідка. Олександр Дмитрович Клецков народився 16 серпня 1955 року в Брянській області. 1978 р. після закінчення вищого військово-морського училища Калінінграда почав службу з посади помічника командира корабля - командира штурманської бойової частини базового тральщика (БТЩ) «Алтайський комсомолець» Таллінської військово-морської бази (ВМБ), потім був призначений командиром БТЩ «Комсомолець Естонії». З 1983 по 1998 рр. був начальником штабу і командиром дивізіону тральщиків ВМБ м. Балтійськ, начальником штабу і командиром з`єднання кораблів охорони водного району, начальником штабу - першим заступником командира з`єднання кораблів Ленінградської ВМБ.

У 1989 році закінчив Військово-морську академію імені М.Г. Кузнєцова. З 1998 по 2001 рр. – начальник штабу Балтійської ВМБ. З 2001 по 2003-й рік - слухач Військової академії Генерального штабу Збройних сил Росії. Після її закінчення призначений на Балтійський флот командиром Балтійської ВМБ.

Віце-адмірал Клєцков нагороджений орденом «За військові заслуги» і багатьма медалями, зокрема медаллю «За бойові заслуги». Одружений, має сина.