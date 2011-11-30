У Білорусі сьогодні оголосять вирок у справі про вибухи в метро

Верховний суд Білорусі оголосить сьогодні вирок у справі про теракти в Мінську і Вітебську.

Держзвинувачення просить для обох підсудних смертної кари, повідомляє радіо «Свобода».

Головний звинувачений Дмитро КОНОВАЛОВ визнає себе винним у скоєнні двох вибухів у Мінську - 11 квітня 2011 року на станції метро "Жовтнева" і 4 липня 2008 року на святкуванні Дня незалежності.

Другий підсудний Владислав КОВАЛЬОВ не визнає своєї провини і відмовився від усіх колишніх свідчень.

Білоруські правозахисники засудили вимогу звинувачення ухвалити смертний вирок і назвали весь судовий процес "неясним і непереконливим".

Жертвами вибуху в мінському метро 11 квітня стали 15 чоловік, понад 200 постраждали.