У Білорусі сьогодні оголосять вирок у справі про вибухи в метро
08:21, 30 листопада 2011Світ
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Прокуратура просить смертної кари
Верховний суд Білорусі оголосить сьогодні вирок у справі про теракти в Мінську і Вітебську.
Держзвинувачення просить для обох підсудних смертної кари, повідомляє радіо «Свобода».
Головний звинувачений Дмитро КОНОВАЛОВ визнає себе винним у скоєнні двох вибухів у Мінську - 11 квітня 2011 року на станції метро "Жовтнева" і 4 липня 2008 року на святкуванні Дня незалежності.
Другий підсудний Владислав КОВАЛЬОВ не визнає своєї провини і відмовився від усіх колишніх свідчень.
Білоруські правозахисники засудили вимогу звинувачення ухвалити смертний вирок і назвали весь судовий процес "неясним і непереконливим".
Жертвами вибуху в мінському метро 11 квітня стали 15 чоловік, понад 200 постраждали.
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