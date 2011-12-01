ЄС закликає Білорусь ввести мораторій на смертну кару

19:03, 01 грудня 2011
Світ
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Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН висловлює жаль з приводу винесеного Верховним судом Білорусі смертному вироку Дмитру КОНОВАЛОВУ і Владиславу КОВАЛЬОВУ, яких обвинувачують у тероризмі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, її заяву у зв'язку з ухваленням чергових смертних вироків у Білорусі сьогодні розповсюдила прес-служба Представництва Євросоюзу в Мінську.

У своїй заяві представник Євросоюзу закликала Білорусь приєднатися до світового мораторію на смертну кару.

«Я засуджую абсолютно всі акти тероризму, мої думки і співчуття адресовані жертвам жахливих атак, які сталися у Білорусі, і їх родичам. Проте я висловлюю жаль з приводу того, що 30 листопада Верховний суд ухвалив рішення засудити до смерті Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА. Сподіваюся, їх право на оскарження може бути повністю реалізоване», - наголошено у документі.

К.ЕШТОН особливо відзначила, що Білорусь залишається єдиною країною, де дотепер застосовується смертна кара.

«Європейський Союз виступає проти смертної кари за будь-яких обставин. Смертна кара вважається жорстоким і нелюдяним покаранням, яке не стримує злочинність і є неприйнятним запереченням людської гідності і недоторканності людського життя. Тому я настійно закликаю Білорусь, єдину країну в Європі, де все ще виконуються смертні вироки, приєднатися до світового мораторію на смертну кару, таким чином зробивши перший крок до повного її скасування», - зазначається у заяві К.ЕШТОН.

Як повідомлялося, 30 листопада Верховний суд Білорусі засудив Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА до розстрілу, визнавши їх винними в організації вибуху на станції метро «Жовтнева» у Мінську 11 квітня 2011 року. В результаті теракту 11 осіб загинули на місці, 4 померли в лікарнях, тяжкі тілесні ушкодження одержали 32 людини, менш тяжкі – 72, інші тілесні пошкодження – 283 людини.

Вирок оскарженню не підлягає. Долю осуджених може змінити лише Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, якому вони мають право подати апеляцію.

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