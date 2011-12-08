Росія заблокувала резолюцію про свободи в Інтернеті

У Литві на сесії міністрів країн Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не вдалося прийняти "Декларацію про фундаментальні свободи в цифрове століття". Її заблокували Росія і ряд інших країн.



Як повідомляє Радіо Свобода, проект декларації про свободу в кіберпросторі підтримала більшість з 56 країн-членів ОБСЄ. Але прийняття документа наштовхнулося на опір групи держав, які вважають Інтернет небезпечним для свого політичного устрою. Консенсус знайдений не був, однак це стало приводом для дебатів про основні свободи.



Держсекретар США Хіларі Клінтон, яка брала участь в роботі сесії, заявила: "Права, які люди мають в Інтернеті, заслуговують захисту не менше, ніж права людини в реальному просторі". Вона також жорстко розкритикувала парламентські вибори в Росії, які назвала "ні вільними, ні справедливими". Представники місії спостерігачів ОБСЄ повідомили про поширені порушення під час російських виборів.



Глава МЗС Росії Сергій Лавров у відповідь звинуватив ОБСЄ в «нав'язуванні подвійних стандартів» і залишив Литву, проігнорувавши заключне засідання сесії.

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