Росія готується виводити Чорноморський флот до Новоросійська?

Чорноморський флот РФ у разі потреби в 2014 році може бути перебазований з України до Новоросійська.

Про це заявив директор Федерального агентства спеціального будівництва (Спецбуд РФ) Григорій НАГІНСЬКИЙ сьогодні журналістам, передає РІА «Новости».

"Продовжується будівництво геопорту в Новоросійську. Це буде сучасний порт, на відміну від бази Чорноморського флоту в Україні, куди великі кошти не вкладалися. Будівництво геопорту завершиться в 2014 році, з того часу, в разі потреби, Чорноморський флот може бути перебазований до Новоросійська. Необхідна інфраструктура для цього буде готова", - сказав Г.НАГІНСЬКИЙ.

За його словами, геопорт починали будувати як резервний для Чорноморського флоту. "В 2014 році у нас буде порт, який можна буде використовувати незалежно від відносин із Україною", - сказав Г.НАГІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, чи можливе швидке переведення всього Чорноморського флоту РФ до Новоросійська після завершення будівництва порту, Г.НАГІНСЬКИЙ відповів, що це вирішуватиметься з 2014 року.

За словами Г.НАГІНСЬКОГО, будівництво пірсової зони порту завершено на 30-40%.

"Кораблі там вже стоять. Тепер основні витрати підуть на будівництво глибоководного молу, який би захищав стоянку кораблів від хвиль і від вітру", - сказав Г.НАГІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що будівництво ускладнюється тим, що порт глибоководний, довжина паль досягає 60 метрів, при цьому на 15 метрів вони йдуть у грунт.

"Тому будівництво таке тривале. Дороге задоволення", - сказав Г.НАГІНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 21 квітня 2010 року Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-процентну знижку на російський газ для України протягом десяти років.