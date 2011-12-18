Невідомі висадили у повітря газопровід на Синайському півострові
Бомба була з дистанційним управлінням
Невідомі зловмисники у черговий раз здійснили підрив газопроводу на півночі Синайського півострова в Єгипті, повідомляє РІА “Новости”.
Вибуховий пристрій був закладений під газову трубу за п`ять кілометрів на південь від міста Ель-Аріш.
"Напад було здійснено за допомогою бомби з дистанційним управлінням, невідомі зловмисники під`їхали до газопроводу на позашляховику", - повідомило агентству Рейтер джерело у правоохоронних органах.
Вибух не спричинив займання газу, оскільки цей трубопровід був перекритий через аналогічні напади 25 і 28 листопада. Відомо, що цей газопровід призначений для поставок газу до Ізраїлю та Йорданії.
На місце події прибули сили безпеки і бригади пожежної служби.
Північ Синайського півострова, який межує з палестинським сектором Газа, вважається одним з найнеблагополучніших районів Єгипту з погляду безпеки. Зокрема, там діють банди контрабандистів, які займаються нелегальним транспортуванням зброї.
Останнім часом Синайській півострів уподобали і єгипетські ісламісти, багато з яких втекли із в`язниць наприкінці січня під час масового народного повстання.
За інформацією правоохоронних органів, ісламісти причетні до саботажу експортних поставок єгипетського газу до сусіднього Ізраїлю та Йорданії. Газопровід, яким Єгипет експортує газ, з лютого 2011 року десять разів ставав об`єктом диверсій.