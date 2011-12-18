Невідомі висадили у повітря газопровід на Синайському півострові

Невідомі зловмисники у черговий раз здійснили підрив газопроводу на півночі Синайського півострова в Єгипті, повідомляє РІА “Новости”.

Вибуховий пристрій був закладений під газову трубу за п`ять кілометрів на південь від міста Ель-Аріш.

"Напад було здійснено за допомогою бомби з дистанційним управлінням, невідомі зловмисники під`їхали до газопроводу на позашляховику", - повідомило агентству Рейтер джерело у правоохоронних органах.

Вибух не спричинив займання газу, оскільки цей трубопровід був перекритий через аналогічні напади 25 і 28 листопада. Відомо, що цей газопровід призначений для поставок газу до Ізраїлю та Йорданії.

На місце події прибули сили безпеки і бригади пожежної служби.

Північ Синайського півострова, який межує з палестинським сектором Газа, вважається одним з найнеблагополучніших районів Єгипту з погляду безпеки. Зокрема, там діють банди контрабандистів, які займаються нелегальним транспортуванням зброї.

Останнім часом Синайській півострів уподобали і єгипетські ісламісти, багато з яких втекли із в`язниць наприкінці січня під час масового народного повстання.

За інформацією правоохоронних органів, ісламісти причетні до саботажу експортних поставок єгипетського газу до сусіднього Ізраїлю та Йорданії. Газопровід, яким Єгипет експортує газ, з лютого 2011 року десять разів ставав об`єктом диверсій.