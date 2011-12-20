Активістки Femen роздяглися біля КДБ Білорусі

19 грудня будівлі КДБ Білорусі активістки Femen провели акцію - вони традиційно роздяглися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, у дівчат були намальовані на обличчях вуса, в однієї з них на спині було зображено Олександра ЛУКАШЕНКА. Активістки тримали у руках плакати «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным».

Акція була присвячена річниці президентських виборів і розгону мирної акції протесту в Мінську 19 грудня 2010 року.

З будівлі КДБ вибігла охорона і затримала відеооператора газети «Наша ніва» Тетяну ГАВРИЛЬЧИК і фотокореспондента Юлію ДОРОШЕВИЧ, які знімали акцію.

При цьому активістки Femen встигли втекти.

Автобус зі спецназом і машина ДАІ під`їхали через 15 хвилин після «акції».

Раніше повідомлялося, що Femen має намір провести акцію в Мінську, проте пізніше з`явилася інформація про те, що Femen не приїде через небезпеку, яка чатує на них у Білорусі. Дівчатам вдалося зберегти місце акції в таємниці. Вони поділилися інформацією лише у соціальних мережах, через що журналісти знали про акцію, а спецслужби не встигли зреагувати.