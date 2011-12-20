Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії
Можна вже казати про злочин
ГенеральнаАсамблеяООНприйняларезолюції, що засуджуютьпорушенняправлюдинивСирії, ІранііПівнічнійКореї,повідомляєРадіоСвобода.
Зарезолюцію щодоСиріїпроголосували133 держави, проти -тільки 11, ще43 -утрималися.
ОдночасноРадаБезпекиООНрозглядаєпроектрезолюції щодоСирії, запропонованийРосією.Документзасуджує застосуваннянасильстваусімасторонамивнутрішньогоконфліктувСирії, пропонуєвладі країнививестивсі військаз міст, допуститиміжнароднихспостерігачів, звільнитиполітв'язнів ірозпочатидіалогз опозицією.Прицьому нічогоне сказанопро санкціїпротиДамаска.
Західнікраїни вважаютьзапропонованурезолюціюнедостатньожорсткою повідношеннюдо президентаБашаруАсадуійого уряду.
За данимиООН, за часконфліктувСиріїзагинули 5 тисячмирнихжителів,і можна вжеговоритипро злочинпротилюдяності.