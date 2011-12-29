Президент Придністров'я попросив вибачення у громадян

01:26, 29 грудня 2011
Світ
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Завершилася епоха Смирнова

Ігор Смирнов, який очолював невизнану Придністровську Молдавську Республіку (ПМР) з моменту її заснування, протягом 20 років, попросив вибачення у жителів Придністров'я перед тим, як залишити посаду президента, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

І.Смирнов зазначив, що "ПМР була створена 1992 року мирними радянськими людьми". Він наголосив, що жителі Придністров'я "перемогли і створили державу, вистояли, незважаючи на війну, блокади, не втративши ні країну, ні себе, ні віру... При цьому були створені з нуля фінансова система, армія, силові структури, державні інституції, освіта, охорона здоров'я, довелося піднімати промисловість, будувати пенсійну систему. Усе це ми з вами зробили за 20 років, за життя лише одного покоління...".

І.Смирнов зауважив, що разом з 2011 роком в історію спливає і ціла епоха життя придністровського народу.

І.Смирнов, який балотувався на п'ятий термін поспіль, зазнав поразки на президентських виборах 11 грудня, не вийшовши навіть у другий тур. Перемогу на виборах президента ПМР здобув колишній голова парламенту Євген Шевчук, який став, таким чином, другим президентом Придністров'я. Його інавгурація відбудеться 30 грудня.

 

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