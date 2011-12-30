Запаси нафти в США несподівано зросли

Тижневий огляд профільного управління

КомерційнізапасинафтивСША (виключаючистратегічнізапаси)затиждень, що завершився23 грудня,збільшилисяна 3,9мільйонабарелів, абона 1,2% -до 327,5мільйонабарелів,пишеРІА "Новости" зпосиланнямнащотижневийогляд управлінняз енергетичноїінформацією міністерстваенергетики країни. Загальні запасибензинускоротилисяна 700тисяч барелів, абона 0,3%, ісклали217,7мільйонабарелів.Запасидистилятівзрослина 1,2мільйонабарелів, абона 0,9%,склавши140,4мільйонабарелів. Аналітики,опитаніPlatts, очікувалипадіннязапасівнафтина 2,3мільйонабарелів. Щотижневідані управлінняз енергетичноїінформації (Energy Information Administration-EIA)МіненергоСШАпро запасисироїнафти, бензину, дистилятіві опалювальноїнафти єважливимпоказником, який впливаєнаколиванняціннапалтней енергоносіїв усьомусвіті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter