Європейський інвестиційний банк очолив німець

14:12, 01 січня 2012
Світ
2241 0

Замінив на цій посаді Мейстадта

Відсьогодні Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) очолюватиме представник ФРН, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Вернер ХОЙЄР.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено управляючими банку – міністрами фінансів країн-членів ЄС 21 грудня 2011 року.

Таким чином, В.ХОЙЕР стане сьомим президентом ЄІБ з моменту заснування банку у 1958 році.

60-річний В.ХОЙЄР замінить на цій посаді Філіпа МЕЙСТАДТА, який очолював ЄІБ протягом 12 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter