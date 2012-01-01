Європейський інвестиційний банк очолив німець

Відсьогодні Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) очолюватиме представник ФРН, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Вернер ХОЙЄР.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено управляючими банку – міністрами фінансів країн-членів ЄС 21 грудня 2011 року.

Таким чином, В.ХОЙЕР стане сьомим президентом ЄІБ з моменту заснування банку у 1958 році.

60-річний В.ХОЙЄР замінить на цій посаді Філіпа МЕЙСТАДТА, який очолював ЄІБ протягом 12 років.