Європейський інвестиційний банк очолив німець
14:12, 01 січня 2012Світ
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Замінив на цій посаді Мейстадта
Відсьогодні Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) очолюватиме представник ФРН, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Вернер ХОЙЄР.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено управляючими банку – міністрами фінансів країн-членів ЄС 21 грудня 2011 року.
Таким чином, В.ХОЙЕР стане сьомим президентом ЄІБ з моменту заснування банку у 1958 році.
60-річний В.ХОЙЄР замінить на цій посаді Філіпа МЕЙСТАДТА, який очолював ЄІБ протягом 12 років.
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