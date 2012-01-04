У Молдові 250 людей перекрили рух біля КПП

Приблизно 250 жителів Дубоссарського району Молдови перекрили рух автотранспорту на мосту через Дністер біля контрольно-пропускних пунктів спільних миротворчих сил. Вони вимагають зняття цих постів, а також виведення російських миротворців, передає РІА «Новости».

Мітинг організований адміністрацією району, а також представниками політичних партій, що входять до Альянсу за європейську інтеграцію (АЄІ).

На мітингу уже виступив Міхай ГІМПУ - лідер Ліберальної партії, а також мер Кишинева Дорін КІРТОАКЕ. У своїх виступах вони закликали владу Російської Федерації вивести своїх миротворців, а також покарати винного в смерті молодої людини 1 січня на посту миротворців.

Очікується приїзд прем'єр-міністра Молдови Влада ФІЛАТА.

Сьогодні мають відбутися похорон Вадима Писаря - молодої людини, котра загинула на миротворчому посту.

Раніше віце-прем'єр-міністр Молдови Євген КАРПОВ повідомив журналістам, що бетонні блоки, встановлені біля контрольно-пропускного пункту миротворчих сил у Зоні безпеки в районі міста Вадул луй Воде, будуть зняті найближчим часом. Він додав, що кількість військовослужбовців на цьому КПП в зміну буде скорочено за рішенням військового командування миротворчих сил з 15 до чотирьох чоловік.

Як повідомлялося, вранці 1 січня 2012 російський військовослужбовець миротворчих сил у Зоні безпеки Придністровського регіону смертельно ранив місцевого жителя, який перебував за кермом автомобіля. Трагедія сталася на КПП № 9, розташованому на мосту через Дністер між придністровським селом Піриту і молдавським містечком Вадул-луй-Воде.

За інформацією ЗМІ, житель села Піриту, 19-річний В.Писар на автомобілі "ВАЗ-2101" зламав огорожу на посту і продовжив рух, незважаючи на сигнал постових зупинитися. Через деякий час водій автомобіля "ВАЗ" повернувся на цю ж ділянку дороги, не підкорився повторній вимозі миротворців зупинитися, і продовжив рух. Начальник зміни миротворців зробив кілька пострілів з вогнепальної зброї. Одна з куль тяжко поранила водія автомобіля в ділянку спини. Він був доставлений в лікарню, де через деякий час помер.

За даними РІА «Новости», спільні миротворчі сили в Придністров'ї включають 402 російських військовослужбовців, 492 придністровських, 355 молдавських і десять військових спостерігачів від України. Службу миротворці несуть на 15 стаціонарних постах і КПП, які розміщені на ключових ділянках Зони безпеки.