Відповідальність за вибух ”Невського експреса” узяв на себе чеченський бойовик

У північнокавказьку редакцію радіо "Свобода" подзвонила людина, що представилася заступником командира угрупування "Ріяд Саліхин", і заявив, що відповідальність за підрив "Невського експреса" беруть на себе чеченські бойовики. Розвідувально-диверсійний батальйон шахідів" "Ріяд Саліхин" очолював Шаміль Басаєв.

Угрупування згадувалося в засобах масової інформації в різних написаннях, зокрема "Ріядус-ус-саліхин" і "Ріад-ас-саліхин". Воно було включене в список терористичних організацій, складений Держдепартаментом США. Після захоплення заручників в театральному центрі на Дубровці восени 2002 року повідомлялося, що бойовики саме цього угрупування несуть відповідальність за теракт.

Підтверджень інформації про причетність чеченських бойовиків до підриву "Невського експреса" немає.

За фактом підриву потяга порушено кримінальну справу за статтею "тероризм". Проте заступник генпрокурора Росії Олександр Бастрикін повідомив 14 серпня, що слідство немає остаточної версії. Бастрикін назвав версію теракту однієї з основних.

За словами Бастрикіна, в ході розслідування "з`явилася перша інформація про одного з підозрюваних". У прес-службі Північно-західного управління внутрішніх справ на транспорті майже одночасно повідомили, що складені фотороботи двох підозрюваних.

Лента.ру