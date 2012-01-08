У США встановлено понад тисячу температурних рекордів

Через незвично теплу погоду цього тижня в США було встановлено понад тисячу температурних рекордів для різних населених пунктів.

Як повідомляє NEWSru, за інформацією Національного центру кліматичних даних у Північній Кароліні, тільки в п'ятницю було зафіксовано 315 нових абсолютних температурних рекордів.

Попри те, що більшість безпрецедентно теплих днів припадає на південь США і західне узбережжя континенту, Нью-Йорк у вихідні дні насолоджується не по-січневому теплою погодою - денна температура сягає 16 градусів, повідомляє РІА «Новости».

Городяни в суботу висипали в Центральний парк на Манхеттені, де каталися на роликових ковзанах, пускали мильні бульки, їли морозиво, а дехто із сміливців навіть намагався засмагати.

Середньостатистична температура в мегаполісі коливається в січні між трьома градусами морозу і тепла.

До абсолютного рекорду місту в суботу не вистачило два градуси - в 1907 році ртутний стовпчик піднімався до 18 градусів вище нуля. А найхолоднішим 7 січня було в 1986 році, коли Нью-Йорк скував 14-градусний мороз.