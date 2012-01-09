Вибух у ресторані в Москві: дві людини загинули, 15 - травмовані

У Москві унаслідок вибуху в ресторані загинули двоє людей, ще 15 травмовані. Попередня причина НП – вибух газового балона.

Як повідомляє ІТАР-ТАССз посиланням на начальника прес-служби московського Управління МНС Євгена БОБИЛЬОВА, пожежу в ресторані локалізовано, двоє працівників ресторану загинули, і 15 відвідувачів, включаючи дитину, постраждали.

"Двоє загиблих - це персонал ресторану, всі постраждалі - відвідувачі, серед них одна дитина", - сказав він.

Тіла загиблих були знайдені при розборі завалів.

Представник МНС наголосив, що пожежа виникла на кухні і в прибудові, а не в самій будівлі ресторану.

У результаті вибуху сталося часткове обвалення крівлі і вибито шибки. Місце події оточене.