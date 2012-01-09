Вибух у ресторані в Москві: дві людини загинули, 15 - травмовані
15:32, 09 січня 2012Світ
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Постраждала дитина
У Москві унаслідок вибуху в ресторані загинули двоє людей, ще 15 травмовані. Попередня причина НП – вибух газового балона.
Як повідомляє ІТАР-ТАССз посиланням на начальника прес-служби московського Управління МНС Євгена БОБИЛЬОВА, пожежу в ресторані локалізовано, двоє працівників ресторану загинули, і 15 відвідувачів, включаючи дитину, постраждали.
"Двоє загиблих - це персонал ресторану, всі постраждалі - відвідувачі, серед них одна дитина", - сказав він.
Тіла загиблих були знайдені при розборі завалів.
Представник МНС наголосив, що пожежа виникла на кухні і в прибудові, а не в самій будівлі ресторану.
У результаті вибуху сталося часткове обвалення крівлі і вибито шибки. Місце події оточене.
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