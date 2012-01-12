Колишньому кандидату в Президенти Білорусі посилили покарання

Кандидата в Президенти Білорусі на виборах 2010 року Миколу СТАТКЕВИЧА переведуть на тюремний режим відбування покарання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про таке рішення суду повідомив адвокат Сергій НОВИК, який був присутній на засіданні, що відбулося сьогодні в Шкловській колонії № 17, де відбуває покарання М.СТАТКЕВИЧ.

Адвокат сказав, що найближчим часом М.СТАТКЕВИЧА відправлять до в'язниці на три роки. При цьому адвокат не вважає законним і обгрунтованим рішення суду про переведення політика на тюремний режим відбування покарання.

Довідка УНІАН. Причиною посилення покарання М.СТАТКЕВИЧУ стало офіційне подання адміністрації Шкловської колонії, в якому сказано, що засуджений «не встав на шлях виправлення», «до умовно-дострокового звільнення не прагне» і після відбування покарання має намір «вести злочинний спосіб життя».

26 травня 2011 року суд Ленінського району Мінська засудив М.СТАТКЕВИЧА до шести років позбавлення волі в колонії посиленого режиму.

Суд дійшов висновку, що саме М.СТАТКЕВИЧ разом зі ще одним кандидатом у Президенти Дмитром УССОМ «готували масові безлади» і очолювали «свавільний натовп» під час ходи проспектом Незалежності в Мінську 19 грудня 2010 року.