У Роскосмосі прогнозують, що «Фобос-Ґрунт» впаде біля Південної Америки

У Роскосмосі прогнозують падіння фрагментів станції «Фобос-Грунт» в Атлантичний океан у неділю ввечері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Роскосомосу.

«Станом на 13 січня прогнозоване вікно падіння залишків космічного апарату «Фобос-Грунт» на Землю визначається датами з 15 по 16 січня, з центральною точкою - 15 січня о 20.22 мск. Можлива зона падіння – «смуга» від 51,4 градуса північної широти до 51,4 градуса південної широти», - йдеться в повідомленні.

На схемі, представленій Роскосмосом, вказано місце падіння в Атлантичному океані не далеко від берегів Південної Америки.

Точний час і місце падіння фрагментів космічного апарату «Фобос-Грунт» планується встановити за 24 години до падіння.

За інформацією відомства, зміна місця й часу падіння фрагментів космічного апарату обумовлена зменшенням висоти його орбіти, сонячною активністю та станом атмосфери.

З метою повідомлення відповідно до діючих норм міжнародного права Генерального секретаря Організації Об`єднаних Націй і зацікавлених суб`єктів держав, на територію яких можливе падіння залишків міжпланетної станції «Фобос-Грунт», налагоджена взаємодія з МЗС Росії. З метою забезпечення безпеки проходження повітряних і морських суден, як на території Російської Федерації, так і за її межами, встановлена взаємодія з Федеральним агентством повітряного транспорту, Міністерством оборони й ВМФ Росії.

Федеральне космічне агентство обіцяє своєчасно повідомити про точний час і місце падіння фрагментів космічного апарату «Фобос-Грунт».

Як повідомляв УНІАН, російську автоматичну станцію «Фобос-Грунт» успішно вивела на орбіту українська ракета «Зеніт-2SБ», проте через технічні проблеми вона не змогла відправитися до супутника Марса – Фобоса.

«Фобос-Грунт» - перша за 15 років російська автоматична міжпланетна станція, призначена для доставки зразків грунту із супутника Марса. Після запуску 9 листопада 2011 року маршева рухова установка станції не включилася й не змогла перевести апарат на траєкторію перельоту до Марса. Зонд залишився на низькій навколоземній орбіті й поступово втрачає висоту.

Загальна маса «Фобос-Грунту» становить 13,5 тонни, з яких 11 тонн доводиться на компоненти палива. За даними Роскосмосу, земної поверхні можуть досягти близько 20-30 фрагментів космічного апарату загальною масою не більше 200 кг Токсичне паливо - диметилгідразин - згорить у щільних шарах атмосфери на висоті приблизного 100 кілометрів, упевнені російські фахівці.