Іноземні війська можуть ввійти до Сирії

01:08, 15 січня 2012
Світ
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Емір Катару дав інтерв'ю

ЕмірКатарузапропонувавнаправитидо СиріївійськовийконтингентЛігиарабськихдержав- дляприпиненнякровопролиттяі сутичокміжпротивникамиі прихильникамисирійськогопрезидентаБашараАсада.

ШейхХамадбінХаліфааль-Танівисловивсвою пропозиціювінтерв'ю програмі"60хвилин"наамериканськомутелеканаліCBS.

Емірстав першимарабськимлідером, який озвучивможливістьзастосування міжнароднихвійськдляприпиненнявнутрішньогоконфліктувСирії,повідомляєReuters.

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