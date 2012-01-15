Іноземні війська можуть ввійти до Сирії
01:08, 15 січня 2012Світ
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Емір Катару дав інтерв'ю
ЕмірКатарузапропонувавнаправитидо СиріївійськовийконтингентЛігиарабськихдержав- дляприпиненнякровопролиттяі сутичокміжпротивникамиі прихильникамисирійськогопрезидентаБашараАсада.
ШейхХамадбінХаліфааль-Танівисловивсвою пропозиціювінтерв'ю програмі"60хвилин"наамериканськомутелеканаліCBS.
Емірстав першимарабськимлідером, який озвучивможливістьзастосування міжнароднихвійськдляприпиненнявнутрішньогоконфліктувСирії,повідомляєReuters.
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