Іноземні війська можуть ввійти до Сирії

Емір Катару дав інтерв'ю

ЕмірКатарузапропонувавнаправитидо СиріївійськовийконтингентЛігиарабськихдержав- дляприпиненнякровопролиттяі сутичокміжпротивникамиі прихильникамисирійськогопрезидентаБашараАсада.



ШейхХамадбінХаліфааль-Танівисловивсвою пропозиціювінтерв'ю програмі"60хвилин"наамериканськомутелеканаліCBS.



Емірстав першимарабськимлідером, який озвучивможливістьзастосування міжнароднихвійськдляприпиненнявнутрішньогоконфліктувСирії,повідомляєReuters.

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