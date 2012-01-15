Газпром зміцнює позиції у Німеччині

Федеральне відомство з картелів Німеччини повідомило, що готове схвалити збільшення частки "Газпрому" у великій німецькій газовій компанії VNG.

Після схвалення антимонопольного відомства такими, що голосують, стануть усі акції російського газового монополіста, який ще у 2010 році збільшив свою частку в VNG з 5,3% до 10,5%.

Як передає Deutsche Welle, проект рішення відомства був оприлюднений у п'ятницю, 13 січня, у Бонні за підсумками дослідження щодо того, чи буде забезпечена конкуренція на ринку імпорту газу до Німеччини.

До 25 січня свою позицію може висловити інший акціонер VNG, давній партнер "Газпрому" - Wintershall. На думку відомства, хоча через тісні зв'язки між цими підприємствами їхній вплив на ринку збільшиться, посилення позицій "Газпрому" не призведе до негативних наслідків. Wintershall, який є дочірньою компанією концерну BASF, також володіє блокуючою меншістю акцій VNG - 15,8%.

Остаточне рішення Федерального відомства з картелів буде оголошено, ймовірно, 31 січня. Воно має стратегічне значення для російського концерну, який не хоче обмежуватися роллю постачальника газу, і прагне дістати доступ до кінцевих споживачів.