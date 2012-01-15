Путін пояснив, чому знову йде в президенти

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін роз'яснив, чому дав згоду балотуватися в 2012 році на посаду президента Росії: потрібно завершити створення в РФ як стійкого і стабільного, здорового державного організму.



"Не хочу і не буду принижувати нічиїх заслуг у становленні нової країни. Їх було чимало. Але фактом залишається те, що в 1999 році, коли я став головою уряду, а потім і президентом, наша держава перебувала в стані глибокої системної кризи", - йдеться в статті в газеті "Известия".



"І саме та група однодумців, яку судилося сформувати і очолити автору цих рядків, спираючись на підтримку абсолютної більшості громадян, на національне єднання навколо спільних завдань, вивела Росію з тупика громадянської війни, переламала хребет тероризму, відновила територіальну цілісність країни і конституційний порядок, відродила економіку і забезпечила протягом 10 років один з найвищих у світі темпів економічного зростання та підвищення реальних доходів наших людей", - пише Путін.



За його словами, сьогодні зрозуміло, що зроблено вдало, що спрацювало ефективно, і навпаки - що потрібно скорегувати, від яких речей зовсім відмовитися.



"Наше завдання на майбутні роки бачу в тому, щоб прибрати з дороги національного розвитку все те, що заважає нам йти вперед. Завершити створення в Росії такої політичної системи, такої структури соціальних гарантій і захисту громадян, такої моделі економіки, які разом складуть єдиний, живий, з постійним розвитком - і водночас стійкий і стабільний, здоровий державний організм.