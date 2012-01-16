До Грузії потоком прибувають англомовні викладачі
00:21, 16 січня 2012Світ
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Проект діє другий рік
До Грузіїз-за кордонуприбув новийпотікпедагогів.Волонтериз різнихкраїнсвіту будутьрозподіленіпопублічнихшколахТбілісі,Імереті, Аджарії,СамегрелоіКвемоКартлі,пишесайтГрузія-онлайн.
Педагоги-волонтерипідібраніспеціальнодляцієї програми.
Проект «Навчайі вчисяразомз Грузією» проходитьвже другийрік.Англомовніпедагогинавчаютьшколярів англійської мовивмасштабівсієїкраїни.
Докінця2012 року вГрузіїплануєтьсяпривезти1500педагогів-волонтерів.
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