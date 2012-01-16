До Грузії потоком прибувають англомовні викладачі

Проект діє другий рік

До Грузіїз-за кордонуприбув новийпотікпедагогів.Волонтериз різнихкраїнсвіту будутьрозподіленіпопублічнихшколахТбілісі,Імереті, Аджарії,СамегрелоіКвемоКартлі,пишесайтГрузія-онлайн. Педагоги-волонтерипідібраніспеціальнодляцієї програми.



Проект «Навчайі вчисяразомз Грузією» проходитьвже другийрік.Англомовніпедагогинавчаютьшколярів англійської мовивмасштабівсієїкраїни.



Докінця2012 року вГрузіїплануєтьсяпривезти1500педагогів-волонтерів.

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