До Грузії потоком прибувають англомовні викладачі

00:21, 16 січня 2012
Світ
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Проект діє другий рік

До Грузіїз-за кордонуприбув новийпотікпедагогів.Волонтериз різнихкраїнсвіту будутьрозподіленіпопублічнихшколахТбілісі,Імереті, Аджарії,СамегрелоіКвемоКартлі,пишесайтГрузія-онлайн.

Педагоги-волонтерипідібраніспеціальнодляцієї програми.

Проект «Навчайі вчисяразомз Грузією» проходитьвже другийрік.Англомовніпедагогинавчаютьшколярів англійської мовивмасштабівсієїкраїни.

Докінця2012 року вГрузіїплануєтьсяпривезти1500педагогів-волонтерів.

 

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