39 осіб постраждали від витоку хлору на заводі в Німеччині

На заводі в місті Брюль у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія внаслідок витоку хлору постраждали 39 чоловік, передає РІА «Новости».

В результаті хімічної реакції утворилася хмара хлору. З потерпілих госпіталізовано 16 чоловік, частина з них знаходиться в тяжкому стані.

Із заводу, що виготовляє устаткування для забезпечення безпеки, евакуювали близько 300 чоловік.

"Сталося витікання отруйної речовини, здатної завдати шкоди дихальним шляхам. У гіршому разі це може спричинити скупчення води в легенях, що може стати причиною смерті", - заявив представник служби пожежогасіння.

Поліція вважає, що причиною інциденту став людський чинник.