Білий дім оголосив про заручини дочки Джорджа Буша

Джордж і Лаура Буш офіційно оголосили про заручини однієї з своїх 25-річних дочок. Про це пише газета "Факти". Дженна Буш прийняла пропозицію руки і серця 28-річного Генрі Хейгера. Хлопець родом з Річмонда. Його батько, тютюновий магнат Джон Хейгер очолює відділення Республіканської партії в своєму штаті.

Генрі якийсь час працював в Білому домі як стажист в офісі Карла Роува, до недавнього часу найвпливовішого радника президента Буша. Роув минулого тижня подав у відставку, не пояснюючи причин. А молодий Хейгер повертається у вересні у Віргінський університет, де він вчиться на економічному факультеті.

Газета "Вашингтон пост" з`ясувала, що Дженна і Генрі зустрічаються вже два роки. Дочка американського президента вибрала професію викладача англійської мови. Вона закінчила Техаський університет в Остіні в 2004 році. Півтора року працювала вчителем в початковій школі, а потім відправилася до Латинської Америки за програмою ЮНІСЕФ.

Прес-служба першої леді США повідомила, що молоді люди поки не визначилися ні з датою весілля, ні з місцем її проведення. Не виключено, що урочистість пройде в Рожевому саду Білого дому.

У цьому немає нічого незвичайного. Вісім дочок американських президентів у різний час виходили заміж в Білому домі: Марія Монро (1820 рік), Елізабет Тайлер (1842 рік), Неллі Грант (1874 рік), Еліс Рузвельт (1906 рік), Джесі Вільсон (1913 рік), Элеанор Вільсон (1914 рік), Лінда Джонсон (1967 рік) і Трісія Ніксон (1971 рік). До цього списку можна додати весілля сина президента Джона Адамса (1828 рік) і весілля брата Хіларі Клінтон Тоні, що відбулася в Рожевому саду в 1994 році.

А ось сестра-близнючка Джені Барбара, схоже, заміж поки не збирається. Барбара закінчила Йєльський університет, як і її батько, і працює музейним консультантом.