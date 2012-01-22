Сирійські повстанці захопили передмістя Дамаска

00:40, 22 січня 2012
Світ
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Бій тривав до пізньої ночі

МістоДумана північнийсхід відДамаскапіслязапеклихбоївперейшов підконтрольбійцівозброєноїопозиції, що складається, переважно, з колишніхсолдатівсирійськоїармії,повідомляєБі-бі-сі.

Сирійськаправозахиснаорганізаціяповідомляє,що бійміжповстанцями тасирійськимисиламибезпекитривав допізньоїночі.

Засловамиправозахисників,раніше чотирилюдинизагинуливДумі,колисирійськісиливідкриливогоньпо похороннійпроцесії.

МістоДуманаселеннямприблизно 120тисяч чоловікрозташованеза 20кілометрахвід столицікраїни.

БойовідіївСиріїактивізувалисязадень дотого, як Лігаарабськихдержавна зустрічінарівніміністрівмає ухвалитирішенняпро місіюсвоїхспостерігачів.

 

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