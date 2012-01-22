Сирійські повстанці захопили передмістя Дамаска

Бій тривав до пізньої ночі

МістоДумана північнийсхід відДамаскапіслязапеклихбоївперейшов підконтрольбійцівозброєноїопозиції, що складається, переважно, з колишніхсолдатівсирійськоїармії,повідомляєБі-бі-сі.



Сирійськаправозахиснаорганізаціяповідомляє,що бійміжповстанцями тасирійськимисиламибезпекитривав допізньоїночі.



Засловамиправозахисників,раніше чотирилюдинизагинуливДумі,колисирійськісиливідкриливогоньпо похороннійпроцесії.



МістоДуманаселеннямприблизно 120тисяч чоловікрозташованеза 20кілометрахвід столицікраїни.



БойовідіївСиріїактивізувалисязадень дотого, як Лігаарабськихдержавна зустрічінарівніміністрівмає ухвалитирішенняпро місіюсвоїхспостерігачів.

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