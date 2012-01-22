Український космічний проект реалізується в Бразилії

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в рамках офіційного візиту до Бразилії 21 січня зустрівся з керівництвом українсько-бразильської компанії «Алкантара Циклон Спейс».

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у ході зустрічі обговорювався стан виконання спільного космічного проекту «Циклон-4 – Алкантара», який нині активно втілюється в життя.

Міністр наголосив, що зазначений проект є реальним підтвердженням стратегічного партнерства між Україною та Бразилією, розвитку якого надається важливе значення в обох країнах на найвищому рівні.

«К.ГРИЩЕНКО висловив готовність зовнішньо-політичного відомства України і надалі надавати сприяння з метою успішної практичної реалізації проекту», - зазначили у Департаменті.