Більшість хорватів проголосували за вступ до ЄС

Перші неофіційні результати

БільшістьгромадянХорватії- 65% - проголосувалинанедільномуреферендуміза вступкраїни до Європейського союзу,який маєвідбутисянаступногороку,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнахорватськетелебачення.Першінеофіційнірезультати отриманіпісля підрахункуЦентвиборчкомом10%бюлетенів.



Згідно з цимиданими, протиєвроінтеграціївисловилися 35% громадян.



Длятого,щобХорватіявступилавЄвросоюз, на підтримкуповинніпроголосувати мінімум 50%+ 1виборець.

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