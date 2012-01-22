Більшість хорватів проголосували за вступ до ЄС
21:50, 22 січня 2012Світ
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Перші неофіційні результати
БільшістьгромадянХорватії- 65% - проголосувалинанедільномуреферендуміза вступкраїни до Європейського союзу,який маєвідбутисянаступногороку,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнахорватськетелебачення.Першінеофіційнірезультати отриманіпісля підрахункуЦентвиборчкомом10%бюлетенів.
Згідно з цимиданими, протиєвроінтеграціївисловилися 35% громадян.
Длятого,щобХорватіявступилавЄвросоюз, на підтримкуповинніпроголосувати мінімум 50%+ 1виборець.
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