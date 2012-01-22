Таліби показали відео із стратою пакистанських військових
22:23, 22 січня 2012Світ
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15 осіб за дві з половиною хвилини
Базований вАфганістанірадикальний рухТалібанрозповсюдиввідео зрозстрілом15 пакистанськихвійськових,захопленихминулого місяця підчаснападунаблок-постнеподалік містаТанкнапівнічному заходіПакистану,повідомляєБі-бі-сі.
Їхтіла буливиявленічерез кількаднівпісля нападу.
У записітривалістю2,5 хвилинипоказановбивствопакистанськихвійськових ззав'язанимиочимата зв'язанимиззадурукамиі чути, яккомандирталібівназиваєрозстрілпомстоюза смерть12 талібів.
ПредставникарміїПакистанупідтвердив,що на відео-пакистанськівійськові.
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