Таліби показали відео із стратою пакистанських військових

22:23, 22 січня 2012
Світ
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15 осіб за дві з половиною хвилини

Базований вАфганістанірадикальний рухТалібанрозповсюдиввідео зрозстрілом15 пакистанськихвійськових,захопленихминулого місяця підчаснападунаблок-постнеподалік містаТанкнапівнічному заходіПакистану,повідомляєБі-бі-сі.

Їхтіла буливиявленічерез кількаднівпісля нападу.

У записітривалістю2,5 хвилинипоказановбивствопакистанськихвійськових ззав'язанимиочимата зв'язанимиззадурукамиі чути, яккомандирталібівназиваєрозстрілпомстоюза смерть12 талібів.

ПредставникарміїПакистанупідтвердив,що на відео-пакистанськівійськові.

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