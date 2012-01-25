МВФ: на подолання кризи можуть знадобитися десятиріччя

Головний економіст представив доповідь

Наподолання нинішньоїборгової кризисвітові, якповідомляєБі-бі-сі,​​можезнадобитися неодне десятиліття, заявивголовнийекономістМіжнародноговалютногофонду (МВФ)Олів'єБланшар.



"Наскороченняборгів післяпіковихпоказниківчасів Другоїсвітовоївійнипішлопонад два десятиліття, і тепер можепітистількиж абонавітьбільше", -заявивБланшар, представляючидоповідьфонду зпрогнозами розвиткусвітовоїекономіки.

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