МВФ: на подолання кризи можуть знадобитися десятиріччя
04:57, 25 січня 2012Світ
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Головний економіст представив доповідь
Наподолання нинішньоїборгової кризисвітові, якповідомляєБі-бі-сі,можезнадобитися неодне десятиліття, заявивголовнийекономістМіжнародноговалютногофонду (МВФ)Олів'єБланшар.
"Наскороченняборгів післяпіковихпоказниківчасів Другоїсвітовоївійнипішлопонад два десятиліття, і тепер можепітистількиж абонавітьбільше", -заявивБланшар, представляючидоповідьфонду зпрогнозами розвиткусвітовоїекономіки.
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