Росія залишила Придністров'я без грошей

Росія припиняє надання технічної допомоги Придністров`ю.

Про це повідомив голова Верховної Ради Придністров`я Анатолій КАМІНСЬКИЙ, коментуючи підсумки свого недавнього візиту до Москви, повідомляє сьогодні інформаційний ресурс «PMR.NAME».

Раніше Росія обіцяла виділити ПМР 300 млн. доларів США. Технічну допомогу планувалося спрямувати на розвиток агропромислового комплексу, а також малого бізнесу Придністров`я. Російські кошти повинні були також піти на фінансування нового проекту "Молода сім`я".

А.КАМІНСЬКИЙ зазначив, що технічну допомогу припинено через кілька причин.

"Конкретніші рішення щодо технічної допомоги вже прийматимуть обраний Президент і новий склад російського уряду", – сказав він.

У Росії чекають, коли і в Придністров`ї буде повністю сформовано уряд, оскільки саме цей інститут влади займатиметься безпосередньо питаннями економіки.

А.КАМІНСЬКИЙ також повідомив, що у РФ є питання до роботи банківської системи Придністров`я. "У республіку прибуває робоча група Центрального банку РФ, яка вивчатиме ситуацію в нашій банківській сфері", – повідомив спікер Верховної Ради.

А.КАМІНСЬКИЙ додав, що цього року Росія продовжить надавати Придністров`ю гуманітарну допомогу. Це означає, що придністровські пенсіонери щомісячно одержуватимуть 150-рублеву надбавку до пенсії. Частина коштів, як і раніше, спрямовуватиметься на поліпшення харчування в установах освіти і охорони здоров`я.

Спікер також зазначив, що в Придністров`ї продовжиться реалізація ряду російських гуманітарних проектів у сфері освіти і культури.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня голова кремлівської адміністрації Сергій ІВАНОВ на зустрічі з новим президентом Придністров`я Євгеном ШЕВЧУКОМ заявив, що Росія продовжить підтримувати соціальні і гуманітарні проекти в ПМР.