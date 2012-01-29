Греція обурена пропозицією Німеччини

Про борги та суверенітет

Греціявідмовиласявідпропозиції Німеччинипризначитиєврокомісара, який мав би правоветона рішеннящодо бюджетукраїни.



Прес-секретаруряду наголосив, що правоконтролюватиподаткиівитрати можемати тількиГреція, і бюджеткраїни повинен залишатисясфероювідповідальностівинятковонаціонального уряду.



Зі свогобоку,Німеччина вважає,що єврокомісарзможезабезпечити виконанняГрецієюсвоїхзобов'язаньщодо виплативеличезногоборгу.Напередоднівисокийнімецькийурядовець,як передавReuters,наумоваханонімностіповідомив,що на самітіЄвросоюзу,оскількиГреція невиконує умови, наяких їйдаєтьсяміжнароднафінансова допомога, їйбудезапропонованопередатиустановамЄСчастину повноваженьз контролюнадбюджетнимивидатками.

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