Греція обурена пропозицією Німеччини
05:45, 29 січня 2012Світ
2984 0
Про борги та суверенітет
Греціявідмовиласявідпропозиції Німеччинипризначитиєврокомісара, який мав би правоветона рішеннящодо бюджетукраїни.
Прес-секретаруряду наголосив, що правоконтролюватиподаткиівитрати можемати тількиГреція, і бюджеткраїни повинен залишатисясфероювідповідальностівинятковонаціонального уряду.
Зі свогобоку,Німеччина вважає,що єврокомісарзможезабезпечити виконанняГрецієюсвоїхзобов'язаньщодо виплативеличезногоборгу.Напередоднівисокийнімецькийурядовець,як передавReuters,наумоваханонімностіповідомив,що на самітіЄвросоюзу,оскількиГреція невиконує умови, наяких їйдаєтьсяміжнароднафінансова допомога, їйбудезапропонованопередатиустановамЄСчастину повноваженьз контролюнадбюджетнимивидатками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter