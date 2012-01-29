Новітній безпілотник розбився під час випробувань

Новітній безпілотник під назвою «Ейтан», що вважається найбільшим у світі, розбився в неділю в центральній частині Ізраїлю. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Як передає ізраїльська радіостанція «Решет Бет», за попередніми даними, причиною катастрофи стала помилка, допущена оператором польоту.

Аварія новітнього безпілотника сталася на військовому полігоні під час випробувань. За оцінками експертів, збиток від аварії оцінюється в 5 млн. доларів.

Для розслідування причин аварії створено спеціальну комісію у складі представників ізраїльської армії та інженерів концерну Israel Aerospace Industries, який і є виробником безпілотника.

Вперше на озброєння ізраїльської армії безпілотник «Ейтан» надійшов у лютому 2010 року і повинен був найближчим часом заступити на бойове чергування нової 210-ої ескадрильї ВПС Армії оборони Ізраїлю.

«Ейтан», найбільший в світі безпілотний літальний апарат, призначений для ведення стратегічної розвідки, а також має можливість завдавати ударів по заданих цілях. Розмах його крил становить 26 метрів, майже як у пасажирського авіалайнера Боїнг-737. Він може узяти на борт біля тонни вантажу і піднятися на висоту понад 12 кілометрів.

За твердженнями місцевої преси, яка посилається на неназвані джерела у військових і конструкторських колах, безпілотник в змозі долетіти до Перської затоки, зокрема до Ірану, чий ядерний проект ізраїльтяни вважають головною загрозою своїй безпеці і навіть існуванню.

Ізраїль вважається одним із світових лідерів в безпілотній авіації, почавши використовувати безпілотні літальні апарати ще 30 років тому під час Першої ліванської війни, зазначає РІА Новости.