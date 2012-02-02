Янукович отримав запрошення на Саміт з безпеки

Президент Республіки Корея ЛІ Мйон Бак запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на Саміт з питань безпеки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, саміт відбудеться у Сеулі 26-27 березня цього року.

«Я щиро сподіваюсь, що ми проведемо всебічне обговорення з широкого кола питань щодо того, як оберегти наші народи від ядерного та радіологічного тероризму», - йдеться у листі В.ЯНУКОВИЧУ.

Нині, зазначається у листі, потрібно обговорити прогрес, досягнутий у галузі ядерної безпеки після Вашингтонського саміту у 2010 році, обмінятися інформацією про досягнення у цій сфері.

«Я переконаний, що в результаті цього обговорення ми зможемо визначити напрямки, за якими слід працювати у майбутньому», - зазначає у листі Президент Кореї.

Протягом другого дня саміту планується продовжити дискусії щодо зміцнення ядерної безпеки, у тому числі через посилення національних засобів та міжнародної співпраці. Крім того, Президент Кореї пропонує торкнутися проблематики синергії між ядерною безпекою та ядерною захищеністю.

Під час Вашингтонського саміту Україна довела свою відданість справі розширення ядерної безпеки через конкретні заходи – такі, як вивезення з її території високозбагаченого урану, зауважив ЛІ Мйон Бак.

«Такі конкретні заходи є потужними практичними діями у напрямку реалізації нашої спільної мети убезпечення всього уразливого ядерного матеріалу у світі. Відтак, презентація у ході Сеульського саміту прогресу, який здійснила Україна з часу проведення Вашингтонського саміту, буде прийнята дуже позитивно», - йдеться у листі Президента Кореї до глави Української держави.