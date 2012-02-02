Експерт пропонує ввести ценз для кандидатів у органи влади

Склад провідних економік світу в середньостроковій перспективі не зміниться.

Таку думку висловив президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Світовий фінансовий ринок», дані якої були передані в УНІАН.

«Ніхто не прийде новий. Але питання в тому, в якому співвідношенні будуть старі країни Європи, і Америка, і нові країни, як Китай поки що (більше ніхто – іншим країнам БРІК ще дуже далеко до цих лідерів). Я думаю, що на наше життя вистачить такого лідерства», - сказав експерт.

Він прогнозує, що США ще років 30 буде першою країною світу. За його словами, з лідерством Америки пов`язана історія її народу. «Вона пробує все нове. І щоразу, як тільки це нове починає створювати США проблеми, зчиняється галас про те, що економіка Америки вже закінчується. І головне, що ті, хто волали, потім заспокоюються і чекають, поки можна буде здійняти галас ще раз – через 5-7 років. Це такі «галасуни», знаєте, професійні», - вважає О.ПАСХАВЕР.

Також він не вірить у розпад Євросоюзу, що передрікається деякими експертами. «Дуже мало людей хотіли б, щоб він розвалився», - зазначив експерт. Тому він думає, що питання полягає в тому, наскільки європейські лідери спроможні вживати узгоджені профілактичні заходи. «Але я думаю, що європейська цивілізація навчилася цьому. Будуть вжиті відповідні заходи», - вважає експерт.

При цьому О.ПАСХАВЕР зазначив недосконалість загальної демократії. «Величезну роль відіграє жадібність: замість того, щоб бути політичними діячами, вони (політики) стали політиканами, вони почали підгодовувати свої народи. Це недолік загальної демократії. Я вам скажу, що якби була так звана цензова демократія, коли ті, що голосують, обмежувалися б людьми, які з тих чи інших причин стійкіші, - це міг бути ценз освіти, ценз проживання, ценз наявності власності - так от, ці люди не допустили б таких популістських політиків до влади. А загальна демократія привела до такого стану. Я, приміром, цілком не виключаю, що років через 30-40 знову буде середнього цензу демократія», - вважає він.

Кажучи про кризу, О.ПАСХАВЕР зазначив, що кожна криза - це порушення динамічного балансу світової фінансової системи. Він нагадав, що їх було десятка півтора тільки в минулому столітті. «І я не бачу ніякої принципової різниці минулих криз з тою, яку ми зараз спостерігаємо. Вірніше, не кризою, а її післядією. Нічого незвичайного», - сказав він.

«Я можу порівняти всі ці кризи з протидією наступальної та оборонної зброї. В основі розвитку фінансової системи – створення нових інструментів і шляхів збагачення і зваблювання людей, оскільки фінансовою системою рухає жадібність. Існує система регулювання, тобто - все почалося з того, коли почали випускати років 300 тому незабезпечені «папірці» у Франції, і потім люди розорялися. Те ж саме робиться й зараз. Створені нові інструменти, вони нерегульовано порушили баланс світової економіки. Я не бачу, чому це становище чимось відрізняється від попередніх, тому в мене немає відчуття, що це щось принципово інше, віщує якийсь кінець», - вважає експерт.

На його думку, способи виходу з існуючої ситуації теж не будуть оригінальними, зокрема прихід нових регуляторів ринку чи обмеження дії нових інструментів.

«Сенс того, що відбулося, полягає в тому, що в результаті винахідливості фінансових гравців власники грошей неспроможні були оцінити ризики. Це було найголовніше, що створило ці проблеми. І я вважаю, що зараз будуть створені нові правила, при яких власник грошей, куди б він їх не вкладав, міг краще оцінити ризики», - вважає О.ПАСХАВЕР.

Нагадаємо, що 3 лютого в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему «Загрози світової фінансової системи 2012».