У каюті капітана Costa Concordia водолази знайшли жіночу білизну

Речі, зокрема білизну і косметичку, молдаванки Домніки Чемортан були виявлені в каюті Франческо Скеттіно, капітана італійського круїзного лайнера Costa Concordia, який зазнав аварії в середині січня, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.



Речі 25-річної колишньої танцівниці, в компанії якої, як вона сама підтвердила, перебував 52-річний Скеттіно в момент катастрофи, виявили водолази, які беруть участь в пошуковій операції на Costa Concordia.



Як наголошується в повідомленні, Чемортан на допиті в прокуратурі цього тижня нібито заявила, що закохана в капітана лайнера, у якого є дружина і маленька дочка.



За інформацією італійських ЗМІ, ім'я Чемортан не фігурує в повному списку екіпажу Costa Concordia. На яких підставах вона перебувала на борту судна і, можливо, навіть на капітанському містку, ще тільки належить з'ясувати.



Як сказав раніше Франческо Верузіо, прокурор, що веде справу про катастрофу лайнера, саме свідчення Чемортан можуть стати ключовими у встановленні точних причин і обставин катастрофи.



Costa Concordia напоролася на рифи в ніч на 14 січня в Тірренському морі поблизу острова Джильї біля узбережжя італійської області Тоскана. На борту судна перебували понад 4200 осіб. Наразі знайдені тіла 17 загиблих, ще 15 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Прокуратура пред'явила звинувачення капітану Скеттіно у злочинній недбалості, ненавмисному вбивстві кількох людей і залишення судна в небезпеці. Капітану загрожує до 15 років в'язниці. Нині він перебуває під домашнім арештом.