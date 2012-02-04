У Мюнхені обговорять НАТО, "арабську весну" і комп'ютерну безпеку

00:40, 04 лютого 2012
Світ
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А сьогодні був "день енергоресурсів"

НащорічнійМіжнароднійконференціїз безпекив Мюнхені протягом п'ятниціобговорюваласярольНімеччининасвітовійареніта різніаспектиенергетичноїбезпеки,передаєРадіоСвобода.

Йшлося про стабільністьросійськихпоставокгазувЄвропу,про конфліктну ситуаціюнавколо ядерноїпрограмиІрану,яка можевплинутинасвітовий експортнафти.

Всуботу будеобговорюватисяєвропейсько-американськийобороннийальянс.

Конференціязавершитьсявнеділюобговореннямвсекціяхпідсумків "арабськоївесни" іпроблемкомп'ютерноїбезпеки.

Традиційновконференціїберуть участьглавидержав таурядів, главивійськових,зовнішньополітичних тафінансовихвідомств,провіднівійськовіексперти іекономісти.

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