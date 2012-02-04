У Мюнхені обговорять НАТО, "арабську весну" і комп'ютерну безпеку

А сьогодні був "день енергоресурсів"

НащорічнійМіжнароднійконференціїз безпекив Мюнхені протягом п'ятниціобговорюваласярольНімеччининасвітовійареніта різніаспектиенергетичноїбезпеки,передаєРадіоСвобода.



Йшлося про стабільністьросійськихпоставокгазувЄвропу,про конфліктну ситуаціюнавколо ядерноїпрограмиІрану,яка можевплинутинасвітовий експортнафти.



Всуботу будеобговорюватисяєвропейсько-американськийобороннийальянс.



Конференціязавершитьсявнеділюобговореннямвсекціяхпідсумків "арабськоївесни" іпроблемкомп'ютерноїбезпеки.



Традиційновконференціїберуть участьглавидержав таурядів, главивійськових,зовнішньополітичних тафінансовихвідомств,провіднівійськовіексперти іекономісти.

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