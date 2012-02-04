У Мюнхені обговорять НАТО, "арабську весну" і комп'ютерну безпеку
00:40, 04 лютого 2012Світ
946 0
А сьогодні був "день енергоресурсів"
НащорічнійМіжнароднійконференціїз безпекив Мюнхені протягом п'ятниціобговорюваласярольНімеччининасвітовійареніта різніаспектиенергетичноїбезпеки,передаєРадіоСвобода.
Йшлося про стабільністьросійськихпоставокгазувЄвропу,про конфліктну ситуаціюнавколо ядерноїпрограмиІрану,яка можевплинутинасвітовий експортнафти.
Всуботу будеобговорюватисяєвропейсько-американськийобороннийальянс.
Конференціязавершитьсявнеділюобговореннямвсекціяхпідсумків "арабськоївесни" іпроблемкомп'ютерноїбезпеки.
Традиційновконференціїберуть участьглавидержав таурядів, главивійськових,зовнішньополітичних тафінансовихвідомств,провіднівійськовіексперти іекономісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter