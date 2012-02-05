Єгипетські студенти починають безстрокову акцію непокори

Студенти більшості єгипетських вишів оголосили сьогодні про початок безстрокової акції громадянської непокори.

Як передає РІА «Новости», у заяві Союзу студентів країни, опублікованій на його сторінці в Facebook, говориться, що "студенти державних і приватних вищих навчальних закладів Єгипту заявляють про початок безстрокової акції громадянської непокори і приєднання до загального страйку, який оголошено на 11 лютого".

Студенти мають намір продовжувати протестну кампанію до повного задоволення вимог, головними з яких є - негайна передача влади від військових цивільним особам і якнайшвидше завершення судового процесу над колишнім Президентом країни Хосні МУБАРАКОМ та іншими обвинуваченими у справі про розстріл демонстрацій в січні-лютому 2011 року, в яких головною силою була саме молодь. Союз студентів, що об`єднує більш як 3,5 мільйони молодих єгиптян, звинуватив Вищу раду збройних сил, що нині керує Єгиптом, "у створенні вкрай напруженої ситуації в країні та фактичній бездіяльності у відновленні безпеки".

Разом з тим, безлади в Єгипті в неділю продовжилися в місті Суец на північному сході країни, зіткнення демонстрантів і поліції біля будівлі МВС у Каїрі припинені.

За інформацією поліції Суеца, зіткнення з демонстрантами тривають в місті біля будівлі Управління безпеки. Всю ніч протестувальники не тільки закидали поліцейських камінням, а й обстрілювали картечними патронами. Співробітники правоохоронних органів застосовують лише сльозоточивий газ.

У цьому місті, за даними Міністерства охорони здоров`я, за останні три дні загинули п`ять чоловік, близько тисячі - поранені, зокрема, кілька співробітників поліції (офіцерів і рядових) госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

Водночас, безлади біля будівлі МВС у центрі Каїра в ніч на неділю припинилися. Демонстранти відійшли в район площі Тахрір. Поліцейські спішно зводять бетонні загороди на вулицях, що ведуть з Тахріра до МВС. Тут загиблими числяться сім чоловік, постраждали більш як 1,5 тисячі, зокрема близько 300 поліцейських, багато - з вогнепальними пораненнями.

Крім того, безлади в ніч на неділю в Єгипті відбулися і в інших містах, зокрема, в Александрії і в адміністративному центрі провінції Ель-Гарбія. В Ель-Гарбії поранення одержали 11 співробітників поліції.

Приводом для нової хвилі акцій протесту в Єгипті стала трагедія в місті Порт-Саїд, де після футбольного матчу в тисняві та бійках загинули більш як 70 чоловік, і сотні були поранені.